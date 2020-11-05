"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, Газпром нефти, "обычки" и "префов" Сургутнефтегаза до "покупать" после пересмотра

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"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать".

Для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP), а также обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) эксперты сохранили рекомендацию "покупать".

Кроме того, аналитики возобновили анализ "Башнефти" (MOEX: BANE) с рекомендацией "держать" для ее обыкновенных и привилегированных акций.

Как говорится в обзоре, значительное отставание в росте акций российских нефтяных компаний от рынка обусловлено в том числе аналогичной динамикой котировок транснациональных нефтегазовых корпораций, которые, помимо связанных с пандемией рисков и падения цен на нефть, пострадали от кризиса самоидентификации на фоне мировой тенденции к декарбонизации экономики. Вместе с тем эксперты придерживаются мнения, что эта тенденция почти не затрагивает российский нефтяной сектор.

"Принимая во внимание стоящую перед человечеством задачу минимизации углеродного следа и отсутствие готовых решений, транснациональные нефтяные корпорации объявляют о намерениях инвестировать в альтернативные источники энергии, сократить добычу и даже исключить само слово "нефть" из своих названий. Российские нефтяные компании не испытывают существенного финансового и общественного давления в связи с выбросами углекислого газа, они уже (неожиданно) опережают по углеродной эффективности сопоставимые международные компании, им не нужно покупать "разрешения на выбросы" и тратить миллиарды на непроизводственные капвложения", - пишут аналитики инвестбанка.

К тому же, они полагают, что рынок слишком остро отреагировал на последние изменения в режиме налогообложения отрасли, хотя российские нефтегазовые компании сохраняют фундаментальную инвестиционную привлекательность даже в консервативном макроэкономическом сценарии.

"Неожиданное и быстрое внесение поправок в режим налогообложения нефтедобывающей отрасли в конце сентября ухудшило фундаментальную привлекательность и восприятие инвесторами российских нефтяных компаний, оказав дополнительное давление на котировки акций. Между тем, по нашим расчетам, из-за этих изменений сектор в 2021 году недополучит в общей сложности лишь $1,7 млрд на уровне EBITDA, что значительно меньше оценок чиновников и независимых экспертов, а также меньше той величины, которой соответствовало бы падение на 18% рыночной капитализации сектора с момента объявления о поправках", - отмечают аналитики.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций компаний (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 2,80 (текущая цена - 2,01), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 70 (текущая цена - 52,9), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (GDR) - 174 (текущая цена - 128,7), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 4 (текущая цена - 3,51), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 0,53 (текущая цена - 0,4), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз прив. - 0,56 (текущая цена - 0,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть - 7,30 (текущая цена - 5,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть прив. - 6,70 (текущая цена - 5,1), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Башнефть - 21 (текущая цена - 19,6), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Башнефть прив. - 16 (текущая цена - 14,6), рекомендация - держать.