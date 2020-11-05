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05 ноября 2020 года 10:54
Поддержка экономики США будет, вероятно, будет меньше ожидаемой - "ЛОКО-Инвест"
Поддержка экономики США будет, вероятно, будет меньше ожидаемой, что на фоне угрозы COVID-19 краткосрочно может замедлить экономику США, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого. "Байден лидирует на президентских выборах в США (для победы ему не хватает 6 голосов выборщиков), но его отрыв в основных колеблющихся штатах настолько мал, что Трамп уже заявил о готовности бороться до конца (ряд судебных исков уже подан) вплоть до Верховного суда (напомним, его главой стала кандидат от республиканцев). Сценарий длительного подведения итогов становится все более реальным. Сенат, вероятно, в любом случае останется за республиканцами при большинстве демократов в Палате представителей. "Голубой волны" (или синей, если угодно), т.е. перехода контроля в Конгрессе демократам, вероятно, не случилось", - отмечает Полевой. Что это значит для экономики и рынков? По мнению эксперта, спор по бюджетным стимулам может затянуться, а их размер будет меньше US$2.2 трлн, которые предлагали демократы. Поддержка экономики США будет, вероятно, меньше ожидаемой, что на фоне угрозы COVID-19 краткосрочно может замедлить экономику США. Но это также несколько сократит масштабы бюджетного дефицита и объемы размещения US-Treasuries. Появление вакцины по-прежнему способно минимизировать для инвесторов риски, связанные с COVID-19. В более долгосрочной перспективе риск повышения налогов и ужесточение регулирования (как планировал Байден) будет ниже, полагает Полевой. А это уже большой плюс для любой экономики. Имя президента будет определяющим лишь для внешней политики не только в отношении Китая, Ирана и России, но и союзников в лице ЕС. "Период нулевых ставок, возможно, будет ещё длительнее, чем считалось до этого, а рост доходностей US-Treasuries, на который многие ставили, вряд ли случится или будет более умеренным. Ослабление доллара вряд ли можно будет избежать (двойной дефицит – бюджета и текущего счёта – никуда не исчез), но его масштабы могут быть меньше. При любом сценарии привлекательность ЕМ акций/бондов сохранится за счет более высоких доходностей, вопрос лишь в длительности текущего периода волатильности. Уверены, его лучше использоваться для (до)формирования позиций", - резюмирует эксперт "ЛОКО-Инвест".
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