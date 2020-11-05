Ключевые события четверга в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут решение ФРС, макропубликации в США и Германии, данные по золотовалютным резервам и инфляции в России:

- Федрезерв США примет решение по процентным ставкам и оценит перспективы смягчения денежно-кредитной политики;

- В России в четверг выйдут данные по золотовалютным резервам и еженедельная сводка по потребительской инфляции;

- В США ожидается статистика по рынку труда, а в Германии – по промышленным заказам.