Рубль, вероятно, подорожает до 77 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль в четверг может подорожать до 77 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Аналитики Sberbank CIB полагают, что внешний фон в четверг будет позитивным для российской валюты, поскольку рынки ждут уверенной победы Джо Байдена на президентских выборах в США, а ФРС может намекнуть на увеличение стимулов в конце года, если ситуация в экономике США ухудшится. В связи с этим возможно, что рубль подорожает до 77 руб./$1.

Также специалисты Sberbank CIB ожидают роста российского рынка акций ввиду умеренно позитивного внешнего фона и снижения риска того, что проигравший кандидат в США не признает итоги выборов.

Нефть марки Brent утром в четверг котируется чуть выше $40,4 за баррель. По мнению аналитиков Sberbank CIB, если цены опустятся ниже на фоне неопределённости вокруг результата президентских выборов в США, баррель может подешеветь до $38,6–39,5.

Утром четверга спрос на риск растёт, и доходности ОФЗ, скорее всего, снизятся на 10 б. п. относительно вторника, отмечают эксперты Sberbank CIB. Однако если окажется, что Джо Байден побеждает с неубедительным перевесом, спрос на риск в последующие дни может упасть, и рублевые ставки также могут сильно вырасти, полагают в Sberbank CIB.