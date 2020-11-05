Индекс Мосбиржи в четверг, вероятно, попытается вернуться в зону 2800-2850 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в четверг, вероятно, попытается вернуться в зону 2800-2850 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Индекс Мосбиржи во вторник показал уверенное восстановление, сумев опереться на технически значимый уровень поддержки в 2700 пунктов. Учитывая хорошее повышательное движение на мировых рынках и рынке нефти в среду и складывающийся неплохим внешний фон, рассчитываем, что в четверг он попытается вернуться в зону 2800-2850 пунктов, - прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка Евгений Локтюхов. - Ждем, что спрос на ключевые "фишки" нефтегазового и финансового секторов в течение дня сохранится".