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05 ноября 2020 года 10:14
Деловая активность в сфере услуг РФ в октябре возобновила падение - IHS Markit
(добавлен текст после 3-го абзаца) Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2020 года опустился до 46,9 пункта с 53,7 пункта в сентябре, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO). Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в октябре снизился до 47,1 пункта с 53,7 пункта в сентябре. Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение. Как сообщалось, рост деловой активности в сфере услуг наблюдался в течение трех месяцев, при этом в июле индекс PMI сферы услуг России оказался максимальным за последние 12 лет (58,5 пункта). Между тем в октябре падение деловой активности в сфере услуг РФ было самым быстрым с мая. При этом было зафиксировано первое с июня сокращение новых заказов. По данным октябрьского опроса, усиление ограничений в целях сдерживания распространения COVID-19 сказывается на спросе клиентов и препятствует новым продажам. Это также оказало влияние на падение новых экспортных заказов, которое ускорилось до максимальных за последние три месяца темпов. В связи со слабым спросом российские компании, работающие в сфере услуг, сокращали численность персонала в октябре, причем самыми быстрыми темпами с июня. Некоторые компании объясняли это тем, что освободившиеся по собственному желанию вакансии не заполнялись. Кроме того, признаком избытка производственных мощностей в этом секторе явилось дальнейшее сокращение незавершенных заказов. Как полагают эксперты, неуверенность в приеме на работу также отражает высокую степень неопределенности в отношении деловых ожиданий на ближайший год. Хотя компании по-прежнему прогнозируют рост активности в следующие 12 месяцев, степень оптимизма упала до пятимесячного минимума и в целом была исторически низкой. Опасения в основном базировались на неуверенности относительно вируса и путей к выздоровлению. Плюс ко всему в октябре существенно выросло бремя расходов. Более высокие закупочные цены в большинстве случаев были вызваны повышенными импортными расходами из-за неблагоприятных колебаний обменного курса. При этом компании сферы услуг все еще имели возможность частично переложить более высокие затраты на клиентов, поднимая отпускные цены. Уровень инфляции тарифов на услуги в целом был высоким в октябре, несмотря на небольшое снижение по сравнению с сентябрем. "Возобновление ограничений, связанных с вирусами, и слабый клиентский спрос привели к спаду в российской сфере услуг в начале четвертого квартала. Снижение продаж на внутреннем и внешнем рынке также повлияло на занятость, поскольку компании снова стали увольнять работников. Несмотря на то, что поставщики услуг оптимистично оценивают перспективы активности, настроения упали до самого низкого уровня за пять месяцев. Неопределенность в отношении темпов восстановления экономики и распространения вируса серьезно повлияла на ожидания. На совокупном уровне производители и поставщики услуг продемонстрировали аналогичные тенденции, поскольку пандемия вновь начала проявляться. Согласно нашему последнему прогнозу, в четвертом квартале ВВП РФ снизится на 9,5% по сравнению с тем же периодом год назад, при этом ожидается, что спад продлится до первых трех месяцев 2021 года", - отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.
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