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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг с повышения в пределах 0,4-1,2% - "Алго Капитал"
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05 ноября 2020 года 09:48

Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг с повышения в пределах 0,4-1,2% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг с повышения в пределах 0,4-1,2%, в диапазоне 2800-2820 пунктов, однако затем он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,4-1,2%, в диапазоне 2800-2820 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2780, 2770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2840, 2850 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся улучшение состояния внешнего фона, наблюдавшееся в среду. Но вслед за позитивным открытием он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Эксперт отмечает, что во второй половине дня в США состоится публикация большого блока статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда (16:30 мск). Поздно вечером станет известно плановое решение ФРС по процентной ставке (22:00 мск). Однако указанные сигналы отойдут на второй план по значимости, главным внешним фактором в четверг станут новости по поводу подсчета голосов по итогам президентских выборов в Соединенных Штатах, указывает Манжос.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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