Идея дня: доллар США, скорее всего, укрепится в ноябре на результатах выборов - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что доллар США, скорее всего, укрепится в ноябре на результатах выборов президента США. Американские акции, вероятно, останутся в торговом диапазоне, прежде чем выйдут на максимумы на новых стимулах от Федрезерва, говорится в комментарии инвестбанка.

Вероятный исход выборов в США укрепляет мнение о неизбежности "второй фазы" монетарного стимулирования мировыми центробанками, считают специалисты "ВТБ Мои Инвестиции". На этой неделе ЦБ Австралии объявил о программе количественного смягчения, а ЕЦБ дал сигнал о готовности объявить новые меры в декабре. Ожидается, что Банк Англии сегодня объявит об увеличении программы покупки облигаций.

"Мы не ожидаем каких-либо существенных изменений в политике Федрезерва США по итогам заседания в четверг. Но это лишь вопрос времени, когда ФРС присоединится к другим центробанкам в смягчении монетарной политики. Вероятно, сигнал об этом будет по итогам заседания ФРС 16 декабря, если восстановление рынка труда в США замедлится", - пишут аналитики.