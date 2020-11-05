Часть долларовых накоплений можно переложить в ОФЗ при курсе рубля выше 80 руб./$1 - Сбер Управление Активами

Часть долларовых накоплений можно перевести в рубли, чтобы инвестировать их в длинные ОФЗ-26230, если курс доллара превысит 80 руб./$1, говорится в аналитическом материале Сбер Управление Активами.

"Риски ограничений в отношении России со стороны США в случае победы Байдена преувеличены, на наш взгляд. Если курс доллара превысит 80 руб./$1, то более целесообразным видится обмен части долларовых накоплений на рубли, чтобы инвестировать их в длинные ОФЗ-26230 (с погашением в марте 2039 года), которые торгуются сейчас с доходностью 6,63%. Мы ожидаем укрепления рубля на горизонте одного года до 71-73 руб./$1, что вкупе с доходом от вложений в ОФЗ-26230 позволит заработать свыше 15% в долларах", - указывает портфельный управляющий Сбер Управление Активами Дмитрий Постоленко.

Часть средств, по мнению специалиста, можно разместить в подешевевшие за последнее время акции циклических компаний - "Татнефти", "ЛУКОЙЛа" и "НОВАТЭКа". "Но не стоит забывать о диверсификации, поэтому в свой портфель стоит включить также акции Сбербанка, "Полюса", АФК "Система", "Норильского никеля" и Mail.ru Group", - пишет Постоленко.

Также эксперт отмечает, что рынок уже заложил в котировки некоторый рост ставок по американскому госдолгу в случае победы Байдена, поэтому, согласно старой пословице "покупай на слухах, продавай на фактах", в ближайшие месяцы долларовые ставки могут продолжить снижение. В связи с этим, считает Постоленко, привлекательно выглядят долларовые облигации компаний, менее чувствительных ко "второй волне" коронавируса, приносящие высокую доходность.