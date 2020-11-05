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05 ноября 2020 года 09:42
Российский рынок акций утром четверга покажет рост - BCS Express
Российский рынок акций утром четверга отыграет пропущенный из-за выходного дня в среду рост западных площадок и цен на нефть, сообщается в комментарии BCS Express. Рынки акций в среду показали внушительный рост, хотя в рамках сессии наблюдалась очень высокая волатильность, констатирует эксперт BCS Express Василий Карпунин. Американский индекс S&P 500 поднялся на 2,2% до уровня 3440 пунктов. Основной прирост был обеспечен высокотехнологичным сектором. Индекс Nasdaq 100, отражающий динамику ста крупнейших по капитализации компаний на бирже Nasdaq, поднялся на 4,4%. Акции Facebook, Amazon и Alphabet прибавили более 6%, Apple и Microsoft — более 4%. "Некоторое время неопределенность по поводу результатов выборов в США может сохраниться. Это способно помешать продолжению роста фондовых площадок прежними темпами. К тому же сейчас исчезнет эффект "шортсквиза": ведь значительная часть прошедшего роста на рынке США могла быть обеспечена закрытием коротких позиций, - отмечает специалист. - Тем не менее, из-за выходного дня в среду наш рынок пропустил движение западных площадок и рост цен на нефть. В четверг он должен с самого старта торгов отыграть эти драйверы". Поддержку акциям нефтегазового сектора, по мнению Карпунина, может оказать подъем фьючерсов Brent в среду: они выросли выше $41, прибавив 3,8%. В четверг с утра наблюдается падение, однако это движение не перекрывает подъем последних сессий. "Ориентированный на российский рынок VanEck Vectors Russia ETF (RSX) в среду вырос на 3,7%. В связи с этим можно ожидать подъем и нашего долларового РТС с поправкой на ухудшившийся с утра внешний фон. По индексу Мосбиржи подъем будет более сдержанным за счет ожидаемого снижения курса USD/RUB. Доллар на старте торгов в четверг может приблизиться к 78 руб./$1, что негативно для бумаг экспортеров. Особенно речь идет о металлургах, ведь цены на многие металлы накануне вообще не росли в отличие от нефтяных котировок, - указывает Карпунин. - Ближайшая важная область сопротивления по индексу Мосбиржи сейчас находится около 2855–2875 пунктов, что на 2,3–3% выше уровней закрытия вторника. Сил для пробоя этого диапазона в четверг вряд ли хватит, остановка произойдет раньше. К тому же мы не исключаем, что внешний фон в течение дня может ухудшаться". Также эксперт BCS Express отмечает, что в четверг "голубые фишки" в начале сессии будут пользоваться более высоким спросом, чем акции второго эшелона. "Это обычное явление для ситуации, когда определяющим фактором для динамики нашего рынка являются внешние факторы. Допускаем, что сильнее рынка могут выглядеть обыкновенные акции Сбербанка и ВТБ, потребительский сектор. Также на фоне локального ралли в IT-секторе на Nasdaq в четверг ждем опережающую динамику по акциям "Яндекса", Qiwi", - пишет Карпунин.
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Компании упоминаемые в новости: Apple, Microsoft Corporation, Сбербанк России, Банк ВТБ, QIWI, Яндекс, Amazon.com, Facebook, Alphabet
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