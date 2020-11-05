Открытие рынка акций РФ в четверг пройдет мощным гэпом вверх - "Алор Брокер"

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что открытие рынка акций РФ в четверг пройдет мощным гэпом вверх, может быть, в пределах 1,5-2%. В фаворитах дня, по его мнению, будут Сбербанк и "Роснефть".

Специалист при этом отмечает, что пока рано говорить о сломе нисходящего тренда на российском рынке акций. Инвесторы в любой момент могут продажами отыграть объявление о победе Байдена (если это произойдет), который отмечается очень жесткой риторикой в отношении России.