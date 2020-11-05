Рубль способен вернуться в зону 76-78 руб./$1 - Промсвязьбанк

Возврат котировок Brent выше отметки в $40/барр., заметное укрепление валют развивающихся стран в среду и сохранение позитивных настроений на мировых рынках в ожидании завершения подсчета голосов в США позволяют рассчитывать в четверг на развитие укрепления рубля, способного в паре с долларом вернуться к уровням конца октября - зону 76-78 руб./$1, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.