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03 ноября 2020 года 19:28
Долларовые активы должны по-прежнему составлять весомую часть инвестиционного портфеля - "Атон-менеджмент"
Доллар - сильная валюта, и долларовые активы должны по-прежнему составлять большую часть портфеля, но инвесторам стоит рассмотреть возможность нарастить свои позиции в других валютах, например, в швейцарском франке, говорится в аналитическом материале директора инвестиционного департамента УК "Атон-менеджмент" Евгения Малыхина. Последние несколько месяцев стали настоящим испытанием для доллара: он достаточно сильно ослаб, и впервые за долгое время люди, которые многие годы хранили сбережения в долларах, задумались о переводе части своих активов в другие валюты. Пусть доллар сейчас частично восстанавливает позиции, но остаются большие опасения по поводу его будущего, считает Малыхин. Почему же ослабел доллар и может ли он продолжить движение вниз после коррекции? - Американский Федрезерв пошел на беспрецедентные меры, спасая свою экономику от пандемии, указывает эксперт. Денежная масса в США за последние полгода очень быстро росла. Власти использовали все методы, в частности, выпускали вертолетные деньги и раздавали их напрямую людям. Когда денег в финансовой системе становится много, это играет не на руку доллару. За спасительные меры придется чем-то платить. - Недавно ФРС изменила свою монетарную политику и заявила, что будет оставаться толерантной к инфляции выше 2%. Это, по мнению Малыхина, говорит о том, что нас в ближайшие 2-5 лет ждут околонулевые или вовсе нулевые ставки, которые, в свою очередь, ослабляют доллар. - Продолжающаяся геополитическая напряженность между США и Россией подтолкнула Москву начать избавляться от доллара в своих золотовалютных резервах. На подобные меры может пойти и Китай, с которым у Вашингтона идет торговая война. По мнению эксперта "Атон-менеджмент", это оказывает сильное давление на американскую валюту. Отвечая на вопрос, о чем говорит снижение курса доллара, эксперт обратился к истории. "Ярким примером служит то, что происходило в 2000-е годы, когда на протяжении долгого времени происходило ралли в commodities и в акциях на развивающихся рынках. Индекс доллара в это время снижался. Если доллар продолжит снижение против корзины валют, то есть большая вероятность, что начнут расти товарные рынки и рынки акций развивающихся стран, поскольку существует обратная корреляция между этими активами. Такое сочетание может позитивно сказаться на российском рынке акций", - отмечает Малыхин.
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