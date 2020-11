Акции банков США растут, доходность 10-летних UST достигла максимума за 5 месяцев

Котировки акций американских банков растут в ходе торгов во вторник на фоне скачка доходности десятилетних гособлигаций США до самой высокой отметки за пять месяцев, сообщает MarketWatch.

Цена бумаг JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) к 18:51 МСК поднялась на 3,3%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 2,55%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 3,1%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 1,55%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 3,5%.

К этому времени значение фондового индекса Dow Jones Industrial Average увеличилось на 2,2%.

Доходность десятилетних US Treasuries выросла до максимальных с начала июня 0,887% годовых по сравнению с 0,857% годовых днем ранее.

"Очень краткосрочный прогноз по гособлигациям США зависит от результатов президентских выборов и от того, сохранят ли республиканцы лидирующие позиции в Сенате и смогут ли они в следующий раз снова заблокировать государственные расходы. Тем не менее, сокращение чистой эмиссии является позитивной новостью для рынка казначейских облигаций и ограничит потенциал роста доходности облигаций в оставшуюся часть года", - говорится в обзоре Julius Baer.

Как сообщалось, министерство финансов США снизило почти вдвое прогноз объема государственных заимствований на октябрь-декабрь в связи с застопорившимися переговорами относительно очередного пакета стимулов. Согласно новым оценкам, размещение госбумаг составит $617 млрд. В августе Минфин ожидал, что показатель может достигнуть $1,216 трлн, однако американские законодатели и администрация президента США Дональда Трампа не смогли договориться о новом пакете мер поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Теперь будущее новых стимулов зависит от исхода президентских выборов в США, которые пройдут в стране 3 ноября.