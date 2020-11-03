ВТБ Мои Инвестиции сохраняет позитивный взгляд на акции "Норникеля"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" сохраняют позитивный взгляд на акции ГМК "Норильский никель", чья инвестиционная история остаётся привлекательной для включения в инвестиционные портфели, говорится в комментарии инвестбанка.

"Норникель выплатит за 9 мес. 623,35 руб./акция (дивдоходность 3,2%). Суммарно 98 млрд руб. — больше консервативных ожиданий на уровне $1 млрд. Ожидаем больших выплат весной по итогам работы за 2020 г. Сохраняем позитивный взгляд на акции ГМК Норникель, чья инвестиционная история остаётся привлекательной для включения в инвестиционные портфели", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".