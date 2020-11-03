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03 ноября 2020 года 17:30
Сокращение предложения Казначейских облигаций США окажет поддержку ценам независимо от результатов выборов - Julius Baer
Сокращение предложения Казначейских облигаций США окажет поддержку ценам независимо от результатов выборов, отмечается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. "Краткосрочный прогноз по казначейским облигациям США зависит от результатов президентских выборов и от того, сохранят ли республиканцы лидирующие позиции в Сенате и смогут ли они в следующий раз снова заблокировать государственные расходы, - указывает Алленшпах. - Тем не менее, сокращение чистой эмиссии является позитивной новостью для рынка казначейских облигаций и ограничит потенциал роста доходности облигаций в оставшуюся часть года". Министерство финансов США опубликовало график аукционов на период до конца текущего года раньше, чем ожидалось. В нем отмечается "значительная неопределенность в отношении финансовых последствий потенциального законодательства, связанного с COVID-19". В последнем квартале Министерство финансов США предварительно профинансировало около 1,5 трлн долл. США в ожидании еще одного пакета финансовой поддержки, который не был реализован. "Похоже, что оно не ожидает такого пакета в ближайшее время и, таким образом, снижает поглощение на рынках капитала до всего лишь 617 млрд долл. США, - полагает эксперт Julius Baer. - Напомним, что за первые девять месяцев года сумма непогашенной задолженности по казначейским облигациям выросла на 3,8 трлн долл. США. Из-за более низкого предложения в последнем квартале 2020 года Федеральная резервная система поглотит около четверти этой суммы, оставив относительно небольшую часть остальному миру. Сокращение предложения окажет поддержку ценам на казначейские облигации независимо от результатов сегодняшних выборов".
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