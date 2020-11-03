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03 ноября 2020 года 16:47
Курс рубля в конце текущего года-первом квартале следующего будет находиться в диапазоне 71-75 руб./$1 - МКБ
Аналитики Московского кредитного банка (МКБ) считают, что курс рубля по отношению к доллару в конце текущего года-первом квартале следующего года будет находиться в диапазоне 71-75 руб./$1, говорится в комментарии банка. Самым "уязвимым" для рубля днём на текущей неделе станет 4 ноября, когда в России будет выходной, а в США станут известны результаты выборов президента США: в случае резкого роста волатильности в паре рубль/доллар Банк России не сможет сбалансировать ситуацию своим участием, отмечает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба. Впрочем, такая волатильность, по его мнению, уже в пятницу должна существенно снизиться, когда у российских участников торгов будет возможность повлиять на рынок. "В базовом сценарии мы продолжаем считать, что рубль в конечном счёте не упадёт больше исторических минимумов (81-85 руб./$1), и к концу года (при снижении ряда рисков) сможет укрепиться от текущих значений, поскольку финансовая система России остаётся довольно устойчивой по сравнению с другими странами. Некоторое время доллар может находиться в районе 80 руб./$1 (плюс/минус 2-3 рубля), - пишет Журба. - "Справедливый" курс рубля по отношению к доллару находится в диапазоне 71-75 руб./$1, и именно такой курс можно ожидать в конце текущего года-первом квартале следующего года. Любые "маржинальные шоки" должны иметь краткосрочный характер (наверное, за исключением широкомасштабного мирового кризиса с глубоким падением цен на нефть, вероятность которого в ближайшие месяцы достаточно мала, учитывая масштабные программы экономической помощи со стороны ведущих ЦБ и правительств)".
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