Sberbank CIB поднял оценку GDR Mail.ru на 7%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Sberbank CIB повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru (MOEX: MAIL) Group на 7% - до 2696 рублей за штуку, сообщается в аналитических материалах Sberbank CIB.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена без изменения.

"На наш взгляд, бизнес Mail.ru Group - это сбалансированное сочетание направлений, ориентированных на сферу коммуникаций и развлечений, и они должны показать опережающую динамику в соответствующих сегментах", - пишут аналитики.

Эксперты полагают, что благодаря лидирующим позициям социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", Mail.ru Group выиграет от оттока рекламных бюджетов в сегмент социальных сетей. "ВКонтакте" - лидирующая социальная сеть в России как по числу пользователей, так и по вовлеченности. Поскольку примерно 88-94% пользователей других соцсетей имеют профиль "ВКонтакте", эта сеть, по нашему мнению, является самой привлекательной рекламной платформой в России", - отмечают аналитики.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет 2645,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2099 рублей за штуку.