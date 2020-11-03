Индекс S&P500 во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3310-3365 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3310-3365 пунктов в ожидании результатов выборов президента в США, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P500 выглядит готовым к усилению волатильности после консолидации, наблюдавшейся в течение трех последних торговых сессий. В день выборов президента в США индекс широкого рынка оказался непосредственно у 100-дневной скользящей средней, то есть ниже 50-дневной, но выше 200-дневной средней. С технической точки зрения, вероятность развития сценариев роста и падения приблизительно одинакова, поэтому нужно проявлять особую осмотрительность, - отмечает младший аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. - Предупреждаем, что при просадке S&P500 ниже 3300 пунктов давление продавцов усилится. В этом случае индекс направится к 200-дневной скользящей средней, пролегающей вблизи 3130 пунктов. Целью для "быков" выступает 50-дневная скользящая, которая находится около психологически важного уровня 3400 пунктов".