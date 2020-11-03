.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс S&P500 во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3310-3365 пунктов - "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 ноября 2020 года 15:21
Индекс S&P500 во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3310-3365 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3310-3365 пунктов в ожидании результатов выборов президента в США, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 выглядит готовым к усилению волатильности после консолидации, наблюдавшейся в течение трех последних торговых сессий. В день выборов президента в США индекс широкого рынка оказался непосредственно у 100-дневной скользящей средней, то есть ниже 50-дневной, но выше 200-дневной средней. С технической точки зрения, вероятность развития сценариев роста и падения приблизительно одинакова, поэтому нужно проявлять особую осмотрительность, - отмечает младший аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. - Предупреждаем, что при просадке S&P500 ниже 3300 пунктов давление продавцов усилится. В этом случае индекс направится к 200-дневной скользящей средней, пролегающей вблизи 3130 пунктов. Целью для "быков" выступает 50-дневная скользящая, которая находится около психологически важного уровня 3400 пунктов".
.
03 ноября 2020 года 19:15
Котировки акций американских банков растут в ходе торгов во вторник на фоне скачка доходности десятилетних гособлигаций США до самой высокой отметки за пять месяцев, сообщает MarketWatch. Цена бумаг JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) к 18:51 МСК поднялась на 3,3%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) -... читать дальше
.03 ноября 2020 года 18:35
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций американской биофармацевтической компании Alexion Pharmaceuticals и оставляют без изменения целевой уровень $163,17, предполагающий потенциал роста в размере 41,7% от последнего закрытия, говорится в комментарии... читать дальше
.03 ноября 2020 года 18:05
Свежие опросы указывают на высокую вероятность сценария всеобъемлющей победы демократов, согласно которому демократическая партия получит контроль на Белым домом и Сенатом, что откроет путь для пакета стимулов на сумму 2-3 трлн долл. США, говорится в комментарии руководителя отдела анализа... читать дальше
.03 ноября 2020 года 17:30
Сокращение предложения Казначейских облигаций США окажет поддержку ценам независимо от результатов выборов - Julius Baer
Сокращение предложения Казначейских облигаций США окажет поддержку ценам независимо от результатов выборов, отмечается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. "Краткосрочный прогноз по казначейским облигациям США зависит от... читать дальше
.03 ноября 2020 года 16:03
Акции AMD являются более рискованным вложением, чем акции Intel, сообщается в аналитическом материале BCS Express. Эксперт Павел Гаврилов отмечает, что на рынке производителей центральных процессорных устройств присутствуют два крупных игрока: Intel и AMD. Обе компании уже отчитались за III... читать дальше
.03 ноября 2020 года 15:02
Волатильность на нефтяном рынке в течение текущей недели сохранится, ожидается широкий диапазон колебаний по Brent от $35 до $40 за баррель с тенденцией к снижению цен, говорится в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева. "Давление на котировки со стороны спроса оказывает... читать дальше
.03 ноября 2020 года 13:21
Решительная победа Байдена будет наиболее благоприятной для рынков, поскольку снижается вероятность того, что результаты выборов будут оспариваться в суде, что могло бы вызвать политическую нестабильность в США, снизить вероятность принятия нового пакета фискальной помощи и спровоцировать... читать дальше
.03 ноября 2020 года 12:02
Победа Байдена на выборах президента США может вызвать коррекцию на рынках, при победе Трампа не исключено ралли, говорится в комментарии BCS Global Markets (BCS GM). "Главным фактором для аппетита инвесторов к риску остаются итоги президентских выборов США, - отмечает аналитик инвесткомпании... читать дальше
.03 ноября 2020 года 10:47
Рубль во вторник может восстановиться до 79,5 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Утром вторника валюты развивающихся рынков и фьючерсы на основные фондовые индексы умеренно растут. Похоже, что рынки настраиваются на решительную победу Джо Байдена на президентских выборах... читать дальше
.03 ноября 2020 года 10:24
Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что риски ухода котировок нефти марки Brent в район 35 долларов за баррель с повестки торгов не сняты и могут реализоваться при любом негативе, сообщается в комментарии компании. Основной проблемой для нефти, по его мнению, остается... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.