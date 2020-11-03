.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Ожидается широкий диапазон колебаний котировок Brent с тенденцией к снижению цен - Совкомбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
03 ноября 2020 года 15:02

Ожидается широкий диапазон колебаний котировок Brent с тенденцией к снижению цен - Совкомбанк

Волатильность на нефтяном рынке в течение текущей недели сохранится, ожидается широкий диапазон колебаний по Brent от $35 до $40 за баррель с тенденцией к снижению цен, говорится в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

"Давление на котировки со стороны спроса оказывает нарастающая вторая волна коронавируса в мире и постепенное ужесточение карантинных ограничений, - указывает эксперт. - В США, Европе и России число новых заражений коронавирусом превысило весенне-летние пики. С понедельника две крупнейшие экономики Европы - Германия и Франция - будут частично закрыты, что негативно для спроса на нефть. На Европу приходится около 15% мирового потребления нефти и нефтепродуктов".

По мнению Васильева, со стороны предложения негативом для нефтяного рынка является быстрое наращивание добычи в Ливии. Ливия сообщила о планах нарастить добычу до 1 млн б/c в течение четырех недель. Страна уже увеличила производство нефти до 700 тыс. б/с по сравнению со 100 тыс. б/с в начале сентября.

"Общий фон на мировых площадках на неделе будет отличаться повышенной неопределенностью, что также негативно для нефтяных котировок. Главным событием недели будут выборы в США 3 ноября. Инвесторы опасаются сценария спорных выборов и долгих пересчетов голосов, как это было в 2000 году. Чем дольше будут пересчитывать голоса, тем выше неопределенность и тем слабее будет динамика мировых рынков, в том числе и сырьевых. Поддержку нефтяному рынку могут оказать вербальные интервенции со стороны ОПЕК+. Нефтяной альянс может намекнуть на то, что в случае ухудшения ситуации со спросом готов отложить запланированное на 1 января повышение добычи на 1,9 млн б/с", - прогнозирует эксперт банка.

Также, по мнению Васильева, позитивом для всего блока рисковых активов и нефтяных цен может стать заседание ФРС, итоги которого будут объявлены в четверг вечером. Крупнейший мировой Центробанк может дать сигнал о готовности расширить монетарную поддержку экономики при необходимости и таким образом поддержать рынки.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
03 ноября 2020 года 19:15
Акции банков США растут, доходность 10-летних UST достигла максимума за 5 месяцев
Котировки акций американских банков растут в ходе торгов во вторник на фоне скачка доходности десятилетних гособлигаций США до самой высокой отметки за пять месяцев, сообщает MarketWatch. Цена бумаг JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) к 18:51 МСК поднялась на 3,3%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) -...    читать дальше
.
03 ноября 2020 года 18:35
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alexion Pharmaceuticals
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций американской биофармацевтической компании Alexion Pharmaceuticals и оставляют без изменения целевой уровень $163,17, предполагающий потенциал роста в размере 41,7% от последнего закрытия, говорится в комментарии...    читать дальше
.
03 ноября 2020 года 18:05
Всеобъемлющая победа демократов может стать катализатором для рефляционной торговли - Julius Baer
Свежие опросы указывают на высокую вероятность сценария всеобъемлющей победы демократов, согласно которому демократическая партия получит контроль на Белым домом и Сенатом, что откроет путь для пакета стимулов на сумму 2-3 трлн долл. США, говорится в комментарии руководителя отдела анализа...    читать дальше
.
03 ноября 2020 года 17:30
Сокращение предложения Казначейских облигаций США окажет поддержку ценам независимо от результатов выборов - Julius Baer
Сокращение предложения Казначейских облигаций США окажет поддержку ценам независимо от результатов выборов, отмечается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. "Краткосрочный прогноз по казначейским облигациям США зависит от...    читать дальше
.
03 ноября 2020 года 16:03
Акции AMD являются более рискованным вложением, чем акции Intel - BCS Express
Акции AMD являются более рискованным вложением, чем акции Intel, сообщается в аналитическом материале BCS Express. Эксперт Павел Гаврилов отмечает, что на рынке производителей центральных процессорных устройств присутствуют два крупных игрока: Intel и AMD. Обе компании уже отчитались за III...    читать дальше
.
03 ноября 2020 года 15:21
Индекс S&P500 во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3310-3365 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3310-3365 пунктов в ожидании результатов выборов президента в США, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 выглядит готовым к усилению волатильности после консолидации, наблюдавшейся в...    читать дальше
.
03 ноября 2020 года 13:21
Решительная победа Байдена будет наиболее благоприятной для рынков - Sberbank CIB
Решительная победа Байдена будет наиболее благоприятной для рынков, поскольку снижается вероятность того, что результаты выборов будут оспариваться в суде, что могло бы вызвать политическую нестабильность в США, снизить вероятность принятия нового пакета фискальной помощи и спровоцировать...    читать дальше
.
03 ноября 2020 года 12:02
Победа Байдена может вызвать коррекцию на рынках, при победе Трампа не исключено ралли - BCS GM
Победа Байдена на выборах президента США может вызвать коррекцию на рынках, при победе Трампа не исключено ралли, говорится в комментарии BCS Global Markets (BCS GM). "Главным фактором для аппетита инвесторов к риску остаются итоги президентских выборов США, - отмечает аналитик инвесткомпании...    читать дальше
.
03 ноября 2020 года 10:47
Рубль во вторник может восстановиться до 79,5 руб./$1 - Sberbank CIB
Рубль во вторник может восстановиться до 79,5 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Утром вторника валюты развивающихся рынков и фьючерсы на основные фондовые индексы умеренно растут. Похоже, что рынки настраиваются на решительную победу Джо Байдена на президентских выборах...    читать дальше
.
03 ноября 2020 года 10:24
Риски ухода котировок Brent в район $35/барр. остаются - "Алор Брокер"
Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что риски ухода котировок нефти марки Brent в район 35 долларов за баррель с повестки торгов не сняты и могут реализоваться при любом негативе, сообщается в комментарии компании. Основной проблемой для нефти, по его мнению, остается...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.