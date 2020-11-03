.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидается широкий диапазон колебаний котировок Brent с тенденцией к снижению цен - Совкомбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 ноября 2020 года 15:02
Ожидается широкий диапазон колебаний котировок Brent с тенденцией к снижению цен - Совкомбанк
Волатильность на нефтяном рынке в течение текущей недели сохранится, ожидается широкий диапазон колебаний по Brent от $35 до $40 за баррель с тенденцией к снижению цен, говорится в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева. "Давление на котировки со стороны спроса оказывает нарастающая вторая волна коронавируса в мире и постепенное ужесточение карантинных ограничений, - указывает эксперт. - В США, Европе и России число новых заражений коронавирусом превысило весенне-летние пики. С понедельника две крупнейшие экономики Европы - Германия и Франция - будут частично закрыты, что негативно для спроса на нефть. На Европу приходится около 15% мирового потребления нефти и нефтепродуктов". По мнению Васильева, со стороны предложения негативом для нефтяного рынка является быстрое наращивание добычи в Ливии. Ливия сообщила о планах нарастить добычу до 1 млн б/c в течение четырех недель. Страна уже увеличила производство нефти до 700 тыс. б/с по сравнению со 100 тыс. б/с в начале сентября. "Общий фон на мировых площадках на неделе будет отличаться повышенной неопределенностью, что также негативно для нефтяных котировок. Главным событием недели будут выборы в США 3 ноября. Инвесторы опасаются сценария спорных выборов и долгих пересчетов голосов, как это было в 2000 году. Чем дольше будут пересчитывать голоса, тем выше неопределенность и тем слабее будет динамика мировых рынков, в том числе и сырьевых. Поддержку нефтяному рынку могут оказать вербальные интервенции со стороны ОПЕК+. Нефтяной альянс может намекнуть на то, что в случае ухудшения ситуации со спросом готов отложить запланированное на 1 января повышение добычи на 1,9 млн б/с", - прогнозирует эксперт банка. Также, по мнению Васильева, позитивом для всего блока рисковых активов и нефтяных цен может стать заседание ФРС, итоги которого будут объявлены в четверг вечером. Крупнейший мировой Центробанк может дать сигнал о готовности расширить монетарную поддержку экономики при необходимости и таким образом поддержать рынки.
.
03 ноября 2020 года 19:15
Котировки акций американских банков растут в ходе торгов во вторник на фоне скачка доходности десятилетних гособлигаций США до самой высокой отметки за пять месяцев, сообщает MarketWatch. Цена бумаг JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) к 18:51 МСК поднялась на 3,3%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) -... читать дальше
.03 ноября 2020 года 18:35
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций американской биофармацевтической компании Alexion Pharmaceuticals и оставляют без изменения целевой уровень $163,17, предполагающий потенциал роста в размере 41,7% от последнего закрытия, говорится в комментарии... читать дальше
.03 ноября 2020 года 18:05
Свежие опросы указывают на высокую вероятность сценария всеобъемлющей победы демократов, согласно которому демократическая партия получит контроль на Белым домом и Сенатом, что откроет путь для пакета стимулов на сумму 2-3 трлн долл. США, говорится в комментарии руководителя отдела анализа... читать дальше
.03 ноября 2020 года 17:30
Сокращение предложения Казначейских облигаций США окажет поддержку ценам независимо от результатов выборов - Julius Baer
Сокращение предложения Казначейских облигаций США окажет поддержку ценам независимо от результатов выборов, отмечается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. "Краткосрочный прогноз по казначейским облигациям США зависит от... читать дальше
.03 ноября 2020 года 16:03
Акции AMD являются более рискованным вложением, чем акции Intel, сообщается в аналитическом материале BCS Express. Эксперт Павел Гаврилов отмечает, что на рынке производителей центральных процессорных устройств присутствуют два крупных игрока: Intel и AMD. Обе компании уже отчитались за III... читать дальше
.03 ноября 2020 года 15:21
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3310-3365 пунктов в ожидании результатов выборов президента в США, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 выглядит готовым к усилению волатильности после консолидации, наблюдавшейся в... читать дальше
.03 ноября 2020 года 13:21
Решительная победа Байдена будет наиболее благоприятной для рынков, поскольку снижается вероятность того, что результаты выборов будут оспариваться в суде, что могло бы вызвать политическую нестабильность в США, снизить вероятность принятия нового пакета фискальной помощи и спровоцировать... читать дальше
.03 ноября 2020 года 12:02
Победа Байдена на выборах президента США может вызвать коррекцию на рынках, при победе Трампа не исключено ралли, говорится в комментарии BCS Global Markets (BCS GM). "Главным фактором для аппетита инвесторов к риску остаются итоги президентских выборов США, - отмечает аналитик инвесткомпании... читать дальше
.03 ноября 2020 года 10:47
Рубль во вторник может восстановиться до 79,5 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Утром вторника валюты развивающихся рынков и фьючерсы на основные фондовые индексы умеренно растут. Похоже, что рынки настраиваются на решительную победу Джо Байдена на президентских выборах... читать дальше
.03 ноября 2020 года 10:24
Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что риски ухода котировок нефти марки Brent в район 35 долларов за баррель с повестки торгов не сняты и могут реализоваться при любом негативе, сообщается в комментарии компании. Основной проблемой для нефти, по его мнению, остается... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.