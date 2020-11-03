Продвижение Ozon на пути к IPO является хорошей новостью для Системы - BCS Express

Продвижение Ozon на пути к IPO — отличная новость для акций АФК "Система", которой принадлежит порядка 43% в уставном капитале ритейлера, говорится в комментарии BCS Express. Согласно оценкам WSJ, компания может быть оценена в $3–5 млрд.

Аналитики инвесткомпании отмечают, что в начале октября на рынок вышла похожая на Ozon компания из Польши — Allegro. Акции ритейлера на варшавской бирже взлетели на 60% в первый день после IPO.

"Согласно нашим предварительным оценкам, если ориентироваться на мультипликатор GMV/Revenue польского ритейлера, гипотетическая капитализация Ozon могла бы составить около $4 млрд, а доля "Системы" могла бы быть оценена более чем в 130 млрд руб.", - указывается в комментарии.

Такие оценки, в совокупности со стоимостью публичных и непубличных активов "Системы", предполагают сохранение некоторого потенциала роста акций холдинга. Детали IPO будут в фокусе инвесторов и могут оказывать существенное влияние на котировки Системы.

Эксперты BCS Express добавляют, что в кейсе IPO Ozon в отношении акций "Системы" есть и некоторые риски. Во-первых, это возможный рост волатильности на мировых рынках в ближайшее время в связи с выборами в США. Это может оказать влияние на оценку размещения.

Во-вторых, глава АФК "Система" Владимир Евтушенков является фигурантом подготовленного в 2018 минфином США так называемого «кремлевского доклада». На взгляд аналитиков, это может создать определенные риски для иностранных инвесторов, хотя фактически никаких препятствий для проведения размещения онлайн-ритейлера нет. В начале октября Ozon уже направлял в SEC предварительный черновой вариант формы F-1.