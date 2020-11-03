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03 ноября 2020 года 14:37
Ослабление геополитической напряженности позволит рублю укрепиться до 75-76 руб./$1 к концу года - Газпромбанк
Ослабление геополитической напряженности позволит рублю укрепиться до 75-76 руб./$1 к концу года, отмечается в обзоре Газпромбанка. "Курс доллара превысил 80 руб. впервые с конца марта. В предыдущий раз национальная валюта отреагировала падением на обвал нефтяных котировок. В текущий период прибавились новые факторы риска – инвесторы обеспокоены неопределенностью относительно исхода выборов в США и развитием эпидемиологической ситуации в мире. Глобальные инвесторы занимают защитные позиции, распродавая активы развивающихся стран", - отмечает аналитик банка Сергей Коныгин. Эксперт считает, что рубль, с точки зрения локальных факторов, также реагирует на возросший спрос на валюту со стороны нерезидентов и населения. По оценке Коныгина, рубль перепродан на 5 руб. от равновесного уровня при текущих ценах на нефть. При ослаблении геополитической напряженности курс рубля укрепится до 75-76 за долл. к концу года. "Вмененная волатильность курса рубля в последние дни превысила 20%, что близко к уровням конца апреля, когда ЦБ проводил т.н. упреждающие продажи валюты, - констатирует аналитик банка. - В тот момент валютные интервенции составляли 15-20 млрд руб. в день (в 1,5-2,0 раза выше текущих), что объяснялось экстремально низкими ценами на нефть. Сейчас, помимо регулярных операций, ЦБ проводит т.н. отложенные продажи валюты в рамках сделок с акциями Сбербанка и Аэрофлота (в сумме 4 млрд руб. в день). Эти операции «растянуты» до конца года. Мы не исключаем, что регулятор начнет проводить эти операции более интенсивно при дальнейшем нарастании волатильности, что ослабит давление на курс рубля".
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