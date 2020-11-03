Курс рубля может укрепиться до 75-76 руб./$1 к концу года при ослаблении геополитической напряженности - Газпромбанк

Курс рубля может укрепиться до 75-76 руб./$1 к концу текущего года при ослаблении геополитической напряженности, говорится в обзоре Газпромбанка.

Курс доллара превысил 80 руб./$1 впервые с конца марта, констатирует аналитик Сергей Коныгин. "В предыдущий раз национальная валюта отреагировала падением на обвал нефтяных котировок. В текущий период прибавились новые факторы риска – инвесторы обеспокоены неопределенностью относительно исхода выборов в США и развитием эпидемиологической ситуации в мире. Глобальные инвесторы занимают защитные позиции, распродавая активы развивающихся стран", - отмечает он.

Специалист банка считает, что рубль, с точки зрения локальных факторов, также реагирует и на возросший спрос на валюту со стороны нерезидентов и населения. "По нашей оценке, рубль перепродан на 5 руб. от равновесного уровня при текущих ценах на нефть. При ослаблении геополитической напряженности курс рубля укрепится до 75-76 руб./$1 к концу года", - указывает Коныгин.