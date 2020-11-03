.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / РусАл, En+ и Evraz наиболее чувствительны к курсу рубля в отличие от Polymetal, Полюса и Норникеля - Атон
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 ноября 2020 года 12:40
РусАл, En+ и Evraz наиболее чувствительны к курсу рубля в отличие от Polymetal, Полюса и Норникеля - Атон
Инвестиционная компания "Атон" провела анализ чувствительности финпоказателей компаний металлургического и горнодобывающего секторов РФ к валютному курсу на фоне продолжающейся мощной девальвации рубля, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Андрея Лобазова и Марии Федоровой. Эксперты пришли к выводу, что "РусАл" (MOEX: RUAL), En+ (MOEX: ENPG) Group и Evraz наиболее чувствительны к изменению курса рубля в отличие от Polymetal (MOEX: POLY), "Полюса" и "Норильского никеля" (MOEX: GMKN). "Финансовые показатели "РусАла" являются самыми чувствительным к изменению курса рубля - ослабление российской валюты на 5% транслируется в рост EBITDA "РусАла" на 22% благодаря его относительно низкой рентабельности - ожидаемая рентабельность по EBITDA 11% в 2021 голу, согласно консенсус-прогнозу, против среднего показателя 35% по сектору - и высокой доле рублевых затрат. En+ и Evraz также чувствительны к изменению курса - изменение курса рубля на 5% транслируется в изменение EBITDA на 7%. Компании с самой низкой чувствительностью к курсу рубля - "Полюс" (1%), Polymetal (2%) и "Норникель" (2%). Они также имеют долларовую выручку с существенной долей рублевых затрат на оплату труда (60-65%), но их рентабельность EBITDA выше среднего - 60-75%", - говорится в обзоре. Как отмечают эксперты, в целом ослабление рубля положительно для металлургического и нефтегазового секторов РФ, то есть экспортеров с долларовой выручкой и производственными активами в России. Их доходы от продаж номинированы в долларах (золото, недрагоценные металлы, нефть) или в рублях, но с корректировкой по долларовому бенчмарку из-за ценового паритета (например, продажи стали на внутреннем рынке). Вместе с тем, ослабление рубля отрицательно сказывается на компаниях, продающих товары на внутреннем рынке в национальной валюте, например, ритейлерах. "По нашим оценкам, ослабление рубля на 5% в среднем увеличивает EBITDA компаний металлургического сектора РФ в среднем примерно на 6%", - подчеркивают аналитики. По оценкам "Атона", общее правило заключается в том, что при прочих равных условиях, чем ниже рентабельность, тем сильнее зависимость финансовых показателей от курса рубля. "Оценить долю долларовой выручки у некоторых компаний (таких, как производители стали) не так просто, поскольку внутренние цены следуют за экспортными котировками с лагом и дисконтируются внутренним спросом на сталь, неэффективным паритетом внутренних и экспортных цен и другими факторами. Доля долларовых затрат также неочевидна, поскольку стоимость сырья (уголь, железная руда) и импортных запчастей фактически также выражена в долларах", - пишут эксперты инвесткомпании в заключение обзоре.
.
Компании упоминаемые в новости: РУСАЛ, Норильский Никель ГМК, Полюс, ENEL, Polymetal Int, Evraz
.
03 ноября 2020 года 19:15
Котировки акций американских банков растут в ходе торгов во вторник на фоне скачка доходности десятилетних гособлигаций США до самой высокой отметки за пять месяцев, сообщает MarketWatch. Цена бумаг JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) к 18:51 МСК поднялась на 3,3%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) -... читать дальше
.03 ноября 2020 года 18:35
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций американской биофармацевтической компании Alexion Pharmaceuticals и оставляют без изменения целевой уровень $163,17, предполагающий потенциал роста в размере 41,7% от последнего закрытия, говорится в комментарии... читать дальше
.03 ноября 2020 года 18:05
Свежие опросы указывают на высокую вероятность сценария всеобъемлющей победы демократов, согласно которому демократическая партия получит контроль на Белым домом и Сенатом, что откроет путь для пакета стимулов на сумму 2-3 трлн долл. США, говорится в комментарии руководителя отдела анализа... читать дальше
.03 ноября 2020 года 17:30
Сокращение предложения Казначейских облигаций США окажет поддержку ценам независимо от результатов выборов - Julius Baer
Сокращение предложения Казначейских облигаций США окажет поддержку ценам независимо от результатов выборов, отмечается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. "Краткосрочный прогноз по казначейским облигациям США зависит от... читать дальше
.03 ноября 2020 года 16:03
Акции AMD являются более рискованным вложением, чем акции Intel, сообщается в аналитическом материале BCS Express. Эксперт Павел Гаврилов отмечает, что на рынке производителей центральных процессорных устройств присутствуют два крупных игрока: Intel и AMD. Обе компании уже отчитались за III... читать дальше
.03 ноября 2020 года 15:21
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3310-3365 пунктов в ожидании результатов выборов президента в США, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 выглядит готовым к усилению волатильности после консолидации, наблюдавшейся в... читать дальше
.03 ноября 2020 года 15:02
Волатильность на нефтяном рынке в течение текущей недели сохранится, ожидается широкий диапазон колебаний по Brent от $35 до $40 за баррель с тенденцией к снижению цен, говорится в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева. "Давление на котировки со стороны спроса оказывает... читать дальше
.03 ноября 2020 года 13:21
Решительная победа Байдена будет наиболее благоприятной для рынков, поскольку снижается вероятность того, что результаты выборов будут оспариваться в суде, что могло бы вызвать политическую нестабильность в США, снизить вероятность принятия нового пакета фискальной помощи и спровоцировать... читать дальше
.03 ноября 2020 года 12:02
Победа Байдена на выборах президента США может вызвать коррекцию на рынках, при победе Трампа не исключено ралли, говорится в комментарии BCS Global Markets (BCS GM). "Главным фактором для аппетита инвесторов к риску остаются итоги президентских выборов США, - отмечает аналитик инвесткомпании... читать дальше
.03 ноября 2020 года 10:47
Рубль во вторник может восстановиться до 79,5 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Утром вторника валюты развивающихся рынков и фьючерсы на основные фондовые индексы умеренно растут. Похоже, что рынки настраиваются на решительную победу Джо Байдена на президентских выборах... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.