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03 ноября 2020 года 12:40

РусАл, En+ и Evraz наиболее чувствительны к курсу рубля в отличие от Polymetal, Полюса и Норникеля - Атон

Инвестиционная компания "Атон" провела анализ чувствительности финпоказателей компаний металлургического и горнодобывающего секторов РФ к валютному курсу на фоне продолжающейся мощной девальвации рубля, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Андрея Лобазова и Марии Федоровой.

Эксперты пришли к выводу, что "РусАл" (MOEX: RUAL), En+ (MOEX: ENPG) Group и Evraz наиболее чувствительны к изменению курса рубля в отличие от Polymetal (MOEX: POLY), "Полюса" и "Норильского никеля" (MOEX: GMKN).

"Финансовые показатели "РусАла" являются самыми чувствительным к изменению курса рубля - ослабление российской валюты на 5% транслируется в рост EBITDA "РусАла" на 22% благодаря его относительно низкой рентабельности - ожидаемая рентабельность по EBITDA 11% в 2021 голу, согласно консенсус-прогнозу, против среднего показателя 35% по сектору - и высокой доле рублевых затрат. En+ и Evraz также чувствительны к изменению курса - изменение курса рубля на 5% транслируется в изменение EBITDA на 7%. Компании с самой низкой чувствительностью к курсу рубля - "Полюс" (1%), Polymetal (2%) и "Норникель" (2%). Они также имеют долларовую выручку с существенной долей рублевых затрат на оплату труда (60-65%), но их рентабельность EBITDA выше среднего - 60-75%", - говорится в обзоре.

Как отмечают эксперты, в целом ослабление рубля положительно для металлургического и нефтегазового секторов РФ, то есть экспортеров с долларовой выручкой и производственными активами в России. Их доходы от продаж номинированы в долларах (золото, недрагоценные металлы, нефть) или в рублях, но с корректировкой по долларовому бенчмарку из-за ценового паритета (например, продажи стали на внутреннем рынке). Вместе с тем, ослабление рубля отрицательно сказывается на компаниях, продающих товары на внутреннем рынке в национальной валюте, например, ритейлерах.

"По нашим оценкам, ослабление рубля на 5% в среднем увеличивает EBITDA компаний металлургического сектора РФ в среднем примерно на 6%", - подчеркивают аналитики.

По оценкам "Атона", общее правило заключается в том, что при прочих равных условиях, чем ниже рентабельность, тем сильнее зависимость финансовых показателей от курса рубля. "Оценить долю долларовой выручки у некоторых компаний (таких, как производители стали) не так просто, поскольку внутренние цены следуют за экспортными котировками с лагом и дисконтируются внутренним спросом на сталь, неэффективным паритетом внутренних и экспортных цен и другими факторами. Доля долларовых затрат также неочевидна, поскольку стоимость сырья (уголь, железная руда) и импортных запчастей фактически также выражена в долларах", - пишут эксперты инвесткомпании в заключение обзоре.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    РУСАЛ,  Норильский Никель ГМК,  Полюс,  ENEL,  Polymetal Int,  Evraz


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