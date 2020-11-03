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Главная / Аналитикам / Аналитика / Победа Байдена может вызвать коррекцию на рынках, при победе Трампа не исключено ралли - BCS GM
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03 ноября 2020 года 12:02
Победа Байдена может вызвать коррекцию на рынках, при победе Трампа не исключено ралли - BCS GM
Победа Байдена на выборах президента США может вызвать коррекцию на рынках, при победе Трампа не исключено ралли, говорится в комментарии BCS Global Markets (BCS GM). "Главным фактором для аппетита инвесторов к риску остаются итоги президентских выборов США, - отмечает аналитик инвесткомпании Марк Брэдфорд. - В случае победы Байдена вполне возможна коррекция, если же будет переизбран Трамп, то не исключено ралли. На этом фоне повышенная волатильность будет сохраняться до объявления результатов, при этом подсчет голосов может занять продолжительное время, учитывая необходимость обработки бюллетеней, поданных по почте". Поддержку Brent оказала встреча министра энергетики России Новака с топменеджерами российских нефтяных компаний для обсуждения перспективы продления ограничений ОПЕК+ после декабря 2020 г., а также сильный индекс PMI Китая. Тем не менее, уверенное наступление второй волны COVID и отсутствие возможностей в арсенале США для борьбы с последствиями пандемии сдерживают оптимизм, отмечает эксперт BCS GM.
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03 ноября 2020 года 10:47
Рубль во вторник может восстановиться до 79,5 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Утром вторника валюты развивающихся рынков и фьючерсы на основные фондовые индексы умеренно растут. Похоже, что рынки настраиваются на решительную победу Джо Байдена на президентских выборах... читать дальше
.03 ноября 2020 года 10:24
Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что риски ухода котировок нефти марки Brent в район 35 долларов за баррель с повестки торгов не сняты и могут реализоваться при любом негативе, сообщается в комментарии компании. Основной проблемой для нефти, по его мнению, остается... читать дальше
.03 ноября 2020 года 10:14
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отдают во вторник предпочтение акциям Intel, считая их привлекательными для спекулятивной покупки, говорится в комментарии инвестбанка. "Акции Intel торгуются вблизи 3-летних минимумов, - отмечают эксперты. - Близость уровня поддержки делает их привлекательными... читать дальше
.03 ноября 2020 года 09:20
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть слабо опускаются во вторник. читать дальше
.02 ноября 2020 года 18:30
Рынки развивающихся стран ощутят приток денег от инвесторов при любом исходе выборов в США - Сбер Управление Активами
Западные рынки несколько «перегреты», и после выборов в США рынки развивающихся стран в любом случае ощутят приток денег от инвесторов, полагает директор по инвестициям УК Сбер Управление Активами Ренат Малин. На взгляд эксперта, консервативный подход для инвесторов заключается в том, чтобы... читать дальше
.02 ноября 2020 года 17:16
Julius Baer сохраняет рекомендацию китайских гособлигаций в юанях в качестве инструмента диверсификации
Julius Baer сохраняет рекомендацию китайских гособлигаций в юанях в качестве инструмента диверсификации, учитывая позитивный экономический прогноз для Китая по сравнению с менее благоприятными прогнозами для США и Европы, говорится в комментарии банка. "Предстоящие президентские выборы в США... читать дальше
.02 ноября 2020 года 15:51
(изменен состав топ-5 акций США: добавлены Mastercard, Abbott, Сaterpillar, исключены Texas Instruments, Dick’s Sporting Goods и Toll Brothers) BCS представил топ-5 акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets: Xilinx, JPMorgan Chase, Mastercard, Abbott... читать дальше
.02 ноября 2020 года 15:17
Индекс S&P500 в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3260-3340 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 в ходе сессии в понедельник попробует отскочить от минимумов прошлой недели, и диапазон его торгов, скорее всего, составит 3260-3340 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 выглядит готовым приостановить снижение. Во-первых, в пятницу индекс широкого... читать дальше
.02 ноября 2020 года 13:21
Выборы президента США, заседание Федеральной резервной системы (ФРС) и данные с рынка труда страны за октябрь делают предстоящую неделю наиболее насыщенной для американских финансовых рынков в 2020 году. Все эти события могут взволновать инвесторов и сильно повлиять на движение котировок, пишет... читать дальше
.02 ноября 2020 года 12:35
Любой исход выборов в США будет позитивным для развивающихся рынков, говорится в комментарии старшего аналитика Сбер Управление Активами Дмитрия Чепрагина. Причиной этому, по мнению эксперта, может служить снятие риска неопределенности, а также сохранение притока средств инвесторов в более... читать дальше
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