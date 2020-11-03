Индекс Мосбиржи во вторник, вероятно, перейдет в диапазон 2750-2800 пунктов - Промсвязьбанк

Ввиду неплохого внешнего фона индекс Мосбиржи во вторник постарается перейти в диапазон 2750-2800 пунктов, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.

"Индекс Мосбиржи начал неделю уверенным подъемом, прибавив 1,7% и вернулся в зону 2700-2750 пунктов, сохраняющую свою значимость как поддержка, - отмечает эксперт банка. - Способствовали отскоку и снятию накопленной перепроданности заметное улучшение настроений на мировых рынках и рост нефтяных котировок, обусловившие опережающую динамику акций сырьевых секторов. Учитывая неплохой внешний фон, рассчитываем, что во вторник индекс Мосбиржи попытается развить восстановление и перейти в зону 2750-2800 пунктов, продолжив снимать перепроданность в ожидании стабилизации глобальной конъюнктуры. Мы текущее повышательное движение, как и на мировых рынках, пока квалифицируем как коррекционное".

Локтюхов напоминает, что из корпоративных событий сегодня в центре внимания участников рынка Совет директоров НорНикеля, который обсудит размер дивидендных выплат по итогам 9 мес.