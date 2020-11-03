Первые новости по итогам выборов в США инвесторы предпочтут встретить в долларах против рубля выше 80 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Первые новости по итогам выборов в США инвесторы предпочтут встретить в долларах против рубля выше 80 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Новый месяц рубль встретил в числе аутсайдеров среди ЕМ валют, потеряв 1,24% и закрепившись (пока) в диапазоне 80,40-80,80/USD с минимумами сессии в 80,95 в первый час торгов. "Все пропало!" - думалось в тот момент, но последовавшая стабилизация вернули надежду: "А вдруг обойдется?". Если серьезно, то рубль вчера в полной мере проявил свой статус высокодоходной и сырьевой валюты с "мелкими вкраплениями" геополитических рисков в преддверии выборов в США. Сдержать пробой 81,00/USD помогли локальные продажи и почти 5% ралли в нефти", - комментирует Полевой.

Впереди - полная событий и новостей неделя, поэтому стоит быть готовым к волатильности, полагает эксперт. По его мнению, вряд ли стоит ждать какой-то реакции от ЦБ, ведь все происходящее - это полностью рыночная история, сдерживать которую интервенциями бесполезно. ЦБ может включиться лишь в случае паники среди населения/компаний, но признаков этого не видно.

"Надежды на будущее связаны с поведением нерезидентов, ведь снижение неопределенности по выборам в США и текущая комбинация курса и цен российских активов выглядит довольно привлекательно. Мы не верим в повторение мартовского сценария, поэтому сохраняем конструктивный взгляд на рубль. Но первые новости по итогам выборов в США в среду многие инвесторы, вероятно, предпочтут встретить в долларах против рубля выше 80/USD, ведь в среду в России выходной", - прогнозирует Полевой.