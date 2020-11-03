Идея дня: акции Intel привлекательны для спекулятивной покупки - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отдают во вторник предпочтение акциям Intel, считая их привлекательными для спекулятивной покупки, говорится в комментарии инвестбанка.

"Акции Intel торгуются вблизи 3-летних минимумов, - отмечают эксперты. - Близость уровня поддержки делает их привлекательными для спекулятивной покупки. Но что будет драйвером их роста? Может, результаты выборов в США?"