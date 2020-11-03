Российский фондовый рынок во вторник может подрасти - Sberbank CIB

Российский фондовый рынок во вторник может улучшить свои позиции благодаря улучшению внешнего фона, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Специалисты Sberbank CIB ожидают, что во вторник российский рынок акций может улучшить свои позиции с учётом позитивного настроя инвесторов, дорожающей нефти и роста фьючерсов на американские индексы. При этом возможна повышенная волатильность.

Эксперты отмечают, что в центре внимания рынков — выборы президента США. Пока неясно, когда в США примут новый пакет стимулирования экономики, а эпидемия COVID-19 продолжает оказывать давление на мировые рынки.