Ключевые события вторника в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут выборы в США, конференция Sberbank CIB и "Мосбиржи":

- В США пройдут выборы президента, обновится состав Палаты представителей и треть членов Сената;

- Второй день Международного биржевого форума, который проводят "Мосбиржа" и Sberbank CIB;

- Данные по заказам в промышленности и на товары длительного пользования в США, отчёт Американского института нефти по запасам углеводородов.