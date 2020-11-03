Риски ухода котировок Brent в район $35/барр. остаются - "Алор Брокер"

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что риски ухода котировок нефти марки Brent в район 35 долларов за баррель с повестки торгов не сняты и могут реализоваться при любом негативе, сообщается в комментарии компании.

Основной проблемой для нефти, по его мнению, остается сокращение потребление топлива из-за серии европейских локдаунов и роста добычи Ливией.