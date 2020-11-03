Ренессанс Капитал поднял оценку акций Детского мира на 6%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) со 142 рублей до 150 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Детского мира", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 149,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 111,7 рубля за штуку.