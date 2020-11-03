Риски переноса позиций на рынке акций на четверг велики - "Алор Брокер"

Риски переноса любых позиций на рынке акций на четверг велики, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Российский рынок акций в понедельник сумел сильно отскочить, прибавив 1,75% по индексу Мосбиржи благодаря резко улучшившемуся внешнему фону, но пока это воспринимается лишь как отскок на падающем рынке - нисходящий тренд остается в силе, указывает главный аналитик Алексей Антонов.

"Утром вторника внешний фон складывается нейтральный, и откроемся мы в районе закрытия глобальных торгов в понедельник. Скорее всего, не увидим мы и значительного изменения западных индексов в течение дня - инвесторы займут выжидательную позицию накануне объявления итогов голосования по следующему президенту США. В таких условиях сложно давать какие-то рекомендации. В среду мы торговаться не будем, и есть большая вероятность, что четверг начнется с существенного "гэпа", - отмечает Антонов.