Промсвязьбанк во вторник ждет отката доллара к отметке 80 руб./$1

Аналитики Промсвязьбанка во вторник ждут отката доллара в паре с рублем к отметке 80 руб./$1 при этом ключевым риском для рубля остается исход выборов в США, сообщается в комментарии банка.

Рубль в понедельник вышел в диапазон 80-82 руб./$1, отразив утреннюю слабость рынка нефти и осторожное отношение глобальных инвесторов к активам развивающихся стран перед выборами в США. На последующее улучшение обстановки на мировых рынках и возврат котировок Brent в диапазон 38-40 долларов за баррель рубль практически не отреагировал, завершив день в районе 80,5 руб./$1, констатирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

"Мы ждем, что во вторник доллар в паре с рублем перейдет к проторговке зоны 80-80,5 руб./$1 и будет тяготеть к откату к уровню в 80 руб./$1 при поддержке преобладания позитивных настроений на мировых рынках и крепости нефтяных котировок. Исход выборов в США остается ключевым событийным риском для российской валюты", - пишет Локтюхов.