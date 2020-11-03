Пары USD/RUB проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 79,5-80,5 руб./$1 - "Фридом Финанс"

Пары USD/RUB проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 79,5-80,5 руб./$1, котировки рубля определяют две составляющие - макроэкономическая и спекулятивная (или связанная с неопределенностью итогов выборов в США), говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Рубль торгуется на минимуме к доллару с 30 марта текущего года, констатирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгий Ващенко. Основной причиной его ослабления, указывает он, стал уход нефти на минимум с конца мая. "На наш взгляд, динамика не выходит за рамки ожиданий. На рынке не наблюдается панических покупок валюты, торговый оборот вырос умеренно. Котировки рубля определяют две составляющие - макроэкономическая и спекулятивная (или связанная с неопределенностью итогов выборов в США), - отмечает Ващенко. - С точки зрения макроэкономики, курс соответствует ожиданиям при текущей цене на нефть, которая держится вблизи 3000 руб. за баррель. Таким образом, устойчивость экономики сохраняется. Падение торгового баланса в ноябре может составить $90-140 млн, что негативно, но не приведет к шоку на валютном рынке. Итоги выборов в США будут отыгрываться достаточно бурно, но, по всей видимости, не дольше, чем до конца недели. Ожидаем, что в пятницу пара останется в диапазоне 78-82 руб./$1. При этом не исключены кратковременные выходы за его границы в среду (на рынке FOREX) и в четверг, когда откроется валютная секция на бирже".

Специалист "Фридом Финанс" ожидает усиления волатильности. Динамику, по его мнению, будут определять не локальные события, а внешний фон. В фокусе будут наступление коронавируса и финал выборов в США. Прогноз для пары USD/RUB на вторник - диапазон 79,50-80,50 руб./$1.