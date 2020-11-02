Защитные активы этой недели – ритейтеры и экспортеры металлургического сектора - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка полагают, что при текущей конъюнктуре рынка защитными свойствами обладают ритейлеры (MGNT, FIVE), и рассматривают недавние распродажи этих бумаг как возможность для входа в них. Спрос на акции металлургических компаний в течение текущей недели сохранится, говорится в обзоре банка.

"Динамика российского рынка акций будет сдержанной вплоть до момента объявления нового президента США. В случае плавного транзита власти, независимо от того, кто из кандидатов одержит победу, мы ожидаем ралли на рынках. Впрочем, предпочтения инвесторов будут зависеть не только от того, какой из кандидатов одержит победу, но и от результатов выборов в Сенат. Для российского рынка акций победа Байдена благоприятно отразится на акциях сырьевых компаний, особенно на компаниях горнометаллургического сектора. Второй срок Трампа может возобновить рост акций энергетических компаний, главных аутсайдеров рынка в этом году", - отмечают эксперты Альфа-банка.

Аналитики банка ожидают, что на этой неделе российские инвесторы будут уходить в защитные активы, однако спрос на акции металлургических компаний, вероятно, сохранится.

"При текущей конъюнктуре рынка защитными свойствами обладают ритейлеры (MGNT, FIVE), и мы рассматриваем недавние распродажи этих бумаг как возможность для входа в них. Наши аналитики по розничному сектору на прошлой неделе повысили целевые цены по акциям FIVE (23 октября) и MGNT (28 октября) в расчете на благоприятную ситуацию для этих бумаг в 4К20 и далее и увеличение дивидендных выплат. Акции банков, вероятно, сохранятся под давлением, однако низкие оценки стоимости учитывают большинство рисков. Среди относительно защитных активов можно выделить акции BSPB (банк недавно объявил о дивидендных выплатах) и MOEX (которая выиграла от волатильности на рынке)", - пишут аналитики Альфа-банка.