ЦБ РФ может увеличить объем продаж иностранной валюты для стабилизации курса рубля - Газпромбанк

Аналитики Газпромбанка не исключают, что при дальнейшем ослаблении национальной валюты центробанк может увеличить объем продаж иностранной валюты для стабилизации курса рубля, говорится в обзоре инвестбанка.

Эксперты Газпромбанка полагают, что на этой неделе курс рубля останется под давлением. Новые коронавирусные ограничения, дешевеющая нефть (-3% в понедельник) и неопределенность, связанная с выборами в США, подталкивают инвесторов занимать защитную позицию, распродавая активы развивающихся стран.

Другая часть инвесторов увеличивает вложения в доллары, хеджируя свои позиции в ОФЗ. По мнению аналитиков, рост спроса на валюту при ограниченном предложении на российском рынке негативно сказывается на курсе рубля. В сентябре нерезиденты приобрели валюту на сумму 88,5 млрд руб., за июль/август – 0,3 трлн руб., в кризисном марте 2020 г. был зафиксирован рекордный показатель за несколько лет – 0,4 трлн руб.

"Объем продаж валюты ЦБ не является достаточным, чтобы удовлетворить возросший спрос участников рынка. ЦБ продает 10 млрд руб. в день или 200 млрд руб. в месяц. Для сравнения: весной регулятор продавал 15-20 млрд руб. в день. Мы не исключаем, что при дальнейшем ослаблении национальной валюты центробанк может увеличить объем продаж иностранной валюты для стабилизации курса рубля", - заключают эксперты банка.