Стоит ждать движения курса в долгосрочной перспективе к уровням около 70 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

По мнению аналитиков "Альфа-Капитала", в долгосрочной перспективе стоит ожидать движения курса к более фундаментально обоснованным уровням в районе 70 руб./1$ , отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Рубль довольно нервно отреагировал на снижение цен на нефть и поток новостей о введении дополнительных ограничительных мер, - отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин. - В понедельник курс преодолел отметку 80 руб./$1, выше курс был только в марте в период острой фазы рыночной коррекции. C середины года рубль выглядел существенно слабее валют других развивающихся стран, хотя если оценивать то, какие потери понесли их экономики и состояние госфинансов по сравнению с Россией, то ситуация должна быть прямо противоположной.

Cнижение ВВП, рост дефицита, прогнозы по срокам нормализации ситуации с бюджетом выглядят в случае России намного менее тревожными, чем у подавляющего большинства других развивающихся экономик, подчеркивает Брагин. Но, похоже, что на фоне общей нервозности и высокой степени неопределенности развития ситуации в мировой экономике инвесторы концентрируются сейчас на видимых рисках.

"Среди них можно отметить санкционные риски, геополитику (происходящее в соседних странах), большой объем размещений ОФЗ, а также падение цен на нефть. Несмотря на наличие бюджетного правила, сильные движения в нефти по-прежнему воспринимаются как источник валютного риска. В этих условиях динамика курса рубля в ближайший месяц или два будет определяться новостным фоном. Но на длинном горизонте по-прежнему стоит ожидать движения курса к более фундаментально обоснованным уровням, которые мы оцениваем в районе 70 руб./1$", - прогнозирует эксперт "Альфа-Капитала".