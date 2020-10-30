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30 октября 2020 года 18:53
Золото оказалось под давлением укрепления доллара и менее отрицательной реальной доходности облигаций США - Julius Baer
Золото оказалось под давлением укрепления доллара США и менее отрицательной реальной доходности американских облигаций, говорится в комментарии эксперта Julius Baer Карстена Менке. По его мнению, котировки золота должны продолжить получать поддержку, поскольку пандемия держит инвесторов в напряжении. "Возобновившиеся опасения по поводу пандемии на этой неделе вызвали волну неприятия риска на финансовых рынках, которая не пощадила рынок золота, - отмечает Менке. - Цены оказались под давлением и торгуются значительно ниже уровня 1900 долл. США за унцию, в основном на фоне небольшого укрепления доллара США и несколько меньшей отрицательной реальной доходности по облигациям США. С нашей точки зрения, это очень похоже на механическую реакцию некоторых автоматизированных торговых систем, приводящую к определенному побочному ущербу, а не на активные решения инвесторов". На взгляд эксперта банка, неуместно ставить под сомнение статус золота как защитного актива, прежде всего потому, что сам доллар США служит убежищем во времена бегства от риска. Инвесторы сбрасывают рискованные активы, такие как акции или высокодоходные облигации, и переходят в наличные доллары США. Хотя в последнее время спрос на золото как на защитный актив снизился, Менке полагает, что в ближайшие недели он может укрепиться, поскольку пандемия, вероятно, продолжит доминировать в заголовках новостей, заставляя инвесторов быть начеку. "Несмотря на поддержку котировок, мы рассматриваем это скорее как краткосрочное и временное явление, - указывает аналитик Julius Baer. - Мы по-прежнему не ожидаем введения широкомасштабных общенациональных мер изоляции из-за чрезмерных экономических затрат, которые для этого потребуются, и сохраняем уверенность в том, что восстановление экономики возобновится в 2021 году". Помимо пандемии, рынок золота также будет внимательно следить за президентскими выборами в США на следующей неделе. На фоне растущей вероятности того, что Джо Байден станет следующим президентом США, и демократы будут контролировать Сенат, по мнению Менке, очевиден риск того, что Дональд Трамп вряд ли смирится с надвигающимся проигрышем и будет оспаривать результаты выборов. "Это должно стать позитивным фактором для золота, поскольку может нанести существенный побочный ущерб финансовым рынкам. Тем не менее, с точки зрения рынка золота, такой сценарий оправдал бы лишь краткосрочную торговлю, а не более долгосрочные инвестиции", - заключает эксперт Julius Baer.
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