Негатив для рубля формируется за счёт слабых "аппетитов" к риску на глобальном рынке и слабости нефти - "Открытие Брокер"

Негатив для рубля формируется за счёт слабых "аппетитов" к риску на глобальном рынке и слабости нефти, но внутренние факторы больше говорят в его пользу, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль начал торги в пятницу с ослабления, но смог отойти от своих минимальных значений 79,54 руб./$1 и 92,86 руб./EUR1, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Напоминаем, что уровни выше 79 руб./$1 и 93 руб./EUR1 оправданы лишь при крайне спекулятивных надеждах. Поэтому ставки против перепроданного рубля на этих значениях являются очень рискованным мероприятием. В ноябре Минфин, скорее всего, увеличит продажи валюты в рамках бюджетного правила, поскольку средняя цена на нефть в октябре была ниже сентябрьской, - отмечает Кочетков. - На текущий момент негатив формируется за счёт слабых "аппетитов" к риску на глобальном рынке и слабостью нефти, но внутренние факторы больше говорят в пользу рубля. Размещения ОФЗ проходят с крайне высоким спросом".