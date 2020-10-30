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30 октября 2020 года 16:21
Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу может пройти в диапазоне 2690-2715 пунктов - "Алго Капитал"
Закрытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу может пройти в диапазоне 2690-2715 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". Индекс Мосбиржи стабилизировался несколько ниже своего внутридневного максимума, около отметки 2700 пунктов, констатирует старший риск-менеджер Виталий Манжос. "Похоже, что основное движение в нем уже состоялось в первой половине дня. Среди ряда второстепенных иностранных статистических показателей косвенное влияние на ход торгов в России может оказать лишь публикация финального октябрьского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17:00 мск), - отмечает он. - В целом же мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, в диапазоне 2690-2715 пунктов. Таким образом, он может закрыться с незначительным приростом или с умеренным понижением не более 0,5-0,7%".
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