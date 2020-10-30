Котировки Brent в ближайшую неделю будут колебаться в диапазоне $35-40/барр. - "Фридом Финанс"

Прогноз на ближайшую неделю для котировок нефти марки Brent, по мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, составляет диапазон $35-40 за баррель, говорится в его комментарии.

Волатильность на рынке нефти может снизиться в конце ноября, когда появятся данные относительно влияния второй волны коронавируса на уровень деловой активности в Еврозоне и более четкие сигналы от ЕЦБ по мерам стимулирования, считает эксперт компании.