S&P500 в пятницу будет консолидироваться в диапазоне 3230-3300 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 в ходе торговой сессии в пятницу будет консолидироваться в диапазоне 3230-3300 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P500 демонстрирует перехват краткосрочной инициативы "медведями". Нисходящий пробой фигуры "флаг" вызвал распродажи, а ее обратный тест в четверг только подтвердил слабость покупателей, и это создает риск более глубокой коррекции. Ближайшей значимой поддержкой для индекса широкого рынка стал уровень 3210 пунктов. "Быкам" же для возобновления восходящего движения необходимо закрепиться выше 3340 пунктов", - отмечает младший аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов.