Риск хаотичных движений в российской валюте сохранится до оглашения итогов голосования в США - BCS Express

Риск хаотичных движений в российской валюте сохранится до оглашения итогов голосования в Штатах, поскольку сейчас инвесторы закладывают в курс рубля геополитическую риск-премию, сообщается в комментарии аналитика BCS Express Михаила Зельцера.

"Российский рубль в утренние часы пятницы, из-за неблагоприятного внешнего фона, уходил в область вчерашних максимальных значений по USD/RUB. Сопротивление сейчас - 79,6 руб. за доллар США, а при снижении накала страстей ближайшей поддержкой по валютной паре выступит район 78,5. До оглашения итогов голосования в Штатах риск хаотичных движений в отечественной валюте, скорее всего, сохранится, поскольку сейчас инвесторы закладывают в курс рубля геополитическую риск-премию. С течением времени участники валютной секции адаптируются к неблагоприятному внешнему фону, и акцент сместится на достаточно устойчивые макропоказатели России", - отмечает Зельцер.