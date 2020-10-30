Курс рубля не пойдет выше 80 руб./$1 без существенного ухудшения геополитической обстановки - Банк "Санкт-Петербург"

Аналитики банка "Санкт-Петербург" не ожидают роста курса рубля выше 80 руб./$1 без существенного ухудшения геополитической обстановки, говорится в обзоре банка.

"Рубль в течение недели ощутимо снизился на фоне оттока инвесторов из рисковых активов. Негатив на Западе продолжает определять динамику российской валюты. Падение усиливается ощутимым удешевлением нефти, и вероятность дальнейшего снижения цен остается высокой. В ближайшие дни высокая волатильность сохранится, тем не менее, мы не ожидаем роста курса выше 80 руб./$1 без существенного ухудшения геополитической обстановки", - пишут специалисты банка.