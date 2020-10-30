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30 октября 2020 года 12:17
Промсвязьбанк рекомендует акции Магнита к покупке с целевой ценой в 5981 руб./акцию
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют акции "Магнита" к покупке с целевой ценой в 5981 руб./акцию, сообщается в обзоре банка. Специалисты отмечают позитивные результаты "Магнита" по итогам третьего квартала 2020 года. Опубликованные результаты показали увеличение чистой прибыли в 2,7 раза - до 9,62 млрд рублей с 3,5 млрд рублей в III квартале 2019 года. EBITDA выросла на 37,3%, до 27,598 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 7,2% против 5,9% годом ранее. Выручка "Магнита" в III квартале увеличилась на 11,9%, до 383,189 млрд рублей. Драйвером роста показателей по-прежнему остается агрессивная экспансия через открытие новых магазинов. "Мы сохраняем долгосрочный позитивный взгляд в отношении "Магнита" благодаря продолжению реализации стратегии трансформации бизнеса и рекомендуем их акции к покупке с целевой ценой в 5981 руб./акцию", - указывают эксперты Промсвязьбанка.
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Компании упоминаемые в новости: Магнит
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.29 октября 2020 года 18:38
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.29 октября 2020 года 15:19
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.29 октября 2020 года 14:20
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