Паника в рубле приостановлена, но драйверов роста не видно - BCS Express

Паника в рубле приостановлена, но драйверов роста не видно, сообщается в комментарии аналитика BCS Express Михаила Зельцера. По его мнению, возобновившееся падение американских фьючерсов и нефтяных контрактов в пятницу вновь откинет рубль за планку 79 руб./$1.

Российский рубль в четверг нивелировал все завоевания октября, ослабнув за короткий период времени к 79,6 за американский доллар. Евро улетало к 5-летним вершинам. Ослабление панических настроений на мировых рынках позволило несколько скорректировать валютные пары в направлении 78,5 руб. за доллар США и к 92 за евро, напоминает эксперт.

"Возобновившееся падение американских фьючерсов и нефтяных контрактов в пятницу вновь откинет рубль за планку 79, - полагает Зельцер. - В ситуации повышенной волатильности в качестве сопротивлений можно рассматривать лишь предыдущие стоимостные пики - 79,6 и 80. Однако, как только мировой сентимент улучшится и участники рынка адаптируются к геополитическому негативному фону, рубль будет способен отбить потери последних дней".