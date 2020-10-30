Ключевые события для рынка акций РФ в пятницу - ITI Capital

Аналитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в пятницу, 30 октября.

Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут:

- "Московская биржа" (финансовые результаты по МСФО за 3К20);

- "Энел Россия" (финансовые результаты по МСФО за 3К20);

- Petropavlovsk (операционные результаты за 3К20).