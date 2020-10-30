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30 октября 2020 года 11:11
Котировки Brent могут снизиться до $35 за баррель - "БКС Мир инвестиций"
Котировки нефти марки Brent в пятницу могут снизиться до $35 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Мир инвестиций". По мнению аналитика инвесткомпании Игоря Галактионова, внимание трейдеров может быть сфокусировано на риторике крупнейших членов альянса ОПЕК+ - Саудовской Аравии и России. "Нефтяные котировки в четверг продолжили снижение и в моменте демонстрировали цены около $37 за баррель Brent. Помимо истории с коронавирусом, давление на котировки оказали новости о том, что ливийская добыча уже достигла 0,68 млн б/с и через несколько недель может составить около 1% от всей мировой добычи, что в условиях высоких рисков снижения спроса заставляет волноваться участников рынка", - отмечает Галактионов. Внимание трейдеров в нынешних условиях может быть сфокусировано на риторике крупнейших членов альянса ОПЕК+ - Саудовской Аравии и России. На фоне снижения прогнозов по спросу, роста ливийской добычи, стремительного расширения эпидемии COVID-19 и падения нефти ниже $40 за баррель, по мнению Галактионова, логичным выглядит пересмотр действующих условий сделки. "Однако до сегодняшнего дня страны ОПЕК+ сохраняли планы по увеличению добычи на 2 млн б/с с января 2021 г. Смена курса в пользу более длительного периода глубоких сокращений может поддержать оптимизм на рынке. Очередное заседание министерского комитета ОПЕК+ запланировано на 30 ноября", - отмечает аналитик БКС. По итогам двух торговых дней ближайшие фьючерсы на Brent снизились на 8,6%. "Кривая фьючерсов на горизонте года снизилась, причем ближний конец упал ощутимо больше и спреды к дальним контрактам расширились. Более выраженное контанго указывает на пессимизм на краткосрочном горизонте при сохранении надежд на восстановление в будущем", - указывает Галактионов. В пятницу с утра ближайшие фьючерсы Brent продолжают снижаться, нельзя исключать более глубокой просадки в зону около $35 за баррель.
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