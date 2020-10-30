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30 октября 2020 года 10:22
Приток капитала в фонды акций GEM вновь усилился по итогам недели, в фаворитах Азия - BCS GM
(добавлен текст после 2-го абзаца) Приток капитала в фонды акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) вновь усилился по итогам недели с 22 до 28 октября 2020 года, в фаворитах Азия, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за данный период составил $60 млн против чистого притока в размере $20 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. "Фонды, инвестирующие в Россию, отчитались о небольших чистых притоках в размере $7 млн главным образом за счет фондов ETF. Фонды акций GEM снова продемонстрировали притоки - по итогам недели инвесторы вложили в этот класс активов $442 млн, то есть притоки продолжаются 4 недели подряд. На развивающихся рынках самыми заметными снова оказались страновые фонды Китая с притоками в размере $2,6 млрд. В целом импульс потоков EM улучшается, однако инвесторы явно предпочитают азиатские рынки и их фонды отчасти из-за низкого влияния второй волны COVID", - говорится в обзоре. Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил $20 млн (первая неделя притока за последние 5 недель) против $40 млн оттока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $10 млн по сравнению с чистым оттоком $30 млн на предыдущей неделе. "Притоки в фонды облигаций GEM сократились до $456 млн с более чем $1 млрд в каждую из трех предыдущих недель. В результате совокупные притоки в российские облигации, по расчетам EPFR, также опустились до 4-недельного минимума $37 млн", - отмечают аналитики. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток на уровне $40 млн (16 недель притока за последние 17 недель) по сравнению с притоком $60 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, чистый приток составил $22 млн (22 недели притока).
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